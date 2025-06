`Stock` de empréstimos para habitação sobe 6,7% em maio para 106.000 ME

No final de maio, o `stock` de empréstimos para a habitação - o conjunto dos créditos - totalizava mais 950 milhões de euros face a abril, refere a nota de informação estatística sobre empréstimos e depósitos bancários hoje divulgada.

Também o número de devedores de crédito à habitação cresceu em maio. Segundo os dados do banco central, havia, no final de maio, 1.965.900 pessoas com créditos à habitação, mais 2.700 que em fevereiro, mas menos 2.000 que no mesmo mês do ano passado.

Para o conjunto dos empréstimos a particulares, a taxa de variação anual foi de 6,9%, para 137.249 milhões de euros, um valor que representa ainda uma subida de 1.182 milhões de euros face a abril.

Apenas nos empréstimos ao consumo e outros fins, a subida em termos de taxa de variação anual foi semelhante à de abril (7,1%), alcançando os 31.188 milhões de euros.

Tanto no consumo, como nos outros fins as taxas de variação anual foram de 7,1%.

No final de maio, o crédito pessoal somava 12.921 milhões de euros, o crédito automóvel 8.678 milhões de euros e os cartões de crédito 3.235 milhões de euros, que se traduziram em taxas de variação anuais de 7,3%, 10,1% e 7,5%, respetivamente.

Quanto ao `stock` de crédito a empresas, no final de maio era de 73.114 milhões de euros, mais 617 milhões de euros do que em abril e um crescimento de 2,7%, "o mais elevado desde junho de 2022".

As microempresas, as pequenas empresas e as grandes empresas" mantiveram taxas de variação anual positivas (11,3%, 1,6% e 0,4% respetivamente), enquanto as médias empresas continuaram a ter uma taxa negativa (-2,8%)", refere o BdP.

O crédito acelerou em todos os princípios agregados de setores de atividade, destacando-se a subida no comércio, transportes e alojamentos, cuja taxa de variação anual subiu de 0,3% em abril para 1,8%.

Na construção e atividades imobiliárias, o crédito acelerou de 5,3% para 6,3% e nas indústrias e eletricidade, apesar de se manter negativa, melhorou de -0,7% para -0,1%.