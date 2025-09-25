`Stock` de empréstimos para habitação sobe 8,4% em agosto para 107,1 mil milhões de euros

"O `stock` de empréstimos para habitação aumentou 786 milhões de euros relativamente a julho, totalizando 107.100 milhões de euros no final de agosto. Em comparação com o mês homólogo, manteve-se a tendência de aceleração, com um crescimento de 8,4%, o mais elevado desde julho de 2008", refere o banco central.

Em agosto, o montante total de empréstimos a particulares cresceu 8,2% face ao mesmo mês de 2024, também a maior taxa de variação desde 2008.

Já os empréstimos ao consumo e outros fins aumentaram 175 milhões de euros relativamente a julho, para 32.983 milhões de euros, e subiram 7,7% face ao mês homólogo, igual ao registado no mês anterior (7,7%).

Segundo detalha o BdP, a taxa de variação anual foi de 6,8% nos empréstimos para consumo e de 9,2% nos empréstimos para outros fins.

No final de julho, o `stock` de crédito pessoal somava perto de 13.106 milhões de euros, mais 56 milhões do que em julho, correspondendo a um crescimento homólogo de 7,1%, contra 7,2% no mês anterior.

Já o crédito automóvel totalizou quase 8.861 milhões de euros, mais 45 milhões de euros do que em julho e registando uma taxa de variação anual de 9,7%, enquanto os cartões de crédito atingiram perto de 3.291 milhões de euros, menos 30 milhões em cadeia e uma taxa de variação anual de 7,7%.

Quanto ao `stock` de crédito a empresas, no final de julho era de 73.930 milhões de euros, menos 303 milhões de euros do que em julho e um crescimento homólogo de 4,0%, representando uma subida acima do mês anterior (3,6%).

As microempresas, as pequenas empresas e as grandes empresas mantiveram taxas de variação anual positivas (12,7%, 3,4% e 0,7% respetivamente), enquanto as médias empresas continuaram a ter uma taxa negativa (-2,1%), refere o BdP.

O crédito ao setor da construção e atividades imobiliárias manteve a aceleração, com a taxa de variação anual a atingir 8,2% (7,6% em julho).

Já no comércio, transportes e alojamento, a taxa de variação anual foi de 2,6%, tendo-se registado comportamentos diferenciados neste agregado: se o crédito ao alojamento e restauração e o crédito ao comércio cresceram em relação ao mês homólogo (3,1% e 4,2%, respetivamente), o crédito ao setor dos transportes e armazenagem diminuiu em termos anuais (-2,4%).