Subida da eletricidade pode obrigar empresas a fechar portas ou despedir trabalhadores

Yash Patel - Unsplash

A subida do preço da eletricidade pode obrigar milhares de pequenas e médias empresas a fechar as portas ou a despedir trabalhadores. É o alerta do presidente da confederação portuguesa das micro, pequenas e médias empresas, perante o aumento em outubro de um euro e cinco cêntimos por mês para a maioria dos consumidores em mercado regulado. Jorge pisco descreve uma situação difícil que o faz encarar com maus olhos esta nova subida.