Subida das rendas antecipa degradação da vida dos arrendatários, alertam Inquilinos Lisbonenses
Foto: Nuno Patrício - RTP
O valor das rendas poderá aumentar 2,25 por cento no próximo ano. Isto de acordo com a estimativa rápida da inflação de agosto divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que serve de base às contas para a atualização anual das rendas.
O presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Pedro Ventura, antevê uma degradação das condições de vida dos inquilinos.
Pedro Ventura defende por isso uma intervenção do Governo para proteger os inquilinos. A Associação de Inquilinos Lisbonenses representa arrendatários da zona metropolitana de Lisboa, de vários concelhos da margem norte e sul do Tejo.