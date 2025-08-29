Subida das rendas antecipa degradação da vida dos arrendatários, alertam Inquilinos Lisbonenses

O valor das rendas poderá aumentar 2,25 por cento no próximo ano. Isto de acordo com a estimativa rápida da inflação de agosto divulgada esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que serve de base às contas para a atualização anual das rendas.

O valor efetivo de atualização das rendas só vai ser apurado apurado a 10 de setembro, quando o INE divulgar os dados definitivos do índice de preços no consumidor de agosto.

O presidente da Associação de Inquilinos Lisbonenses, Pedro Ventura, antevê uma degradação das condições de vida dos inquilinos.

Pedro Ventura defende por isso uma intervenção do Governo para proteger os inquilinos.
A Associação de Inquilinos Lisbonenses representa arrendatários da zona metropolitana de Lisboa, de vários concelhos da margem norte e sul do Tejo.
