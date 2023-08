Subida das taxas de juro. Itália taxa lucros extra da banca em mais 40%

O governo de Roma quer arrecadar dinheiro para compensar as famílias e as empresas pela subida das taxas de juro.



O imposto sobre os lucros considerados inesperados dos bancos deverá ser pago até junho do próximo ano, e aplicar-se-á aos exercícios deste ano e do ano passado.



A decisão provocou a queda das ações de bancos em toda a Europa, incluindo em Portugal.



Itália junta-se assim a Espanha e Hungria na aplicação de impostos sobre lucros extraordinários dos bancos.