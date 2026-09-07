Subida do PIB da zona euro revista em alta para 1,2% no segundo trimestre

O serviço estatístico europeu tinha previsto, em agosto, uma subida de 1,0% na economia da área do euro e de 1,2% na do conjunto dos Estados-membros.Também na variação em cadeia, entre abril e junho, a recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro foi revista em alta de 0,4% para 0,6% e na UE de 0,5% para 0,7%.Entre os Estados-membros, publica o Eurostat, as maiores subidas homólogas do PIB foram observadas em Malta (5,0%), Eslovénia (4,8%) e Dinamarca (4,6%), com a Roménia (-2,0%) e a Irlanda (-0,4%) a apresentar os únicos recuos face ao segundo trimestre de 2025.Na comparação em cadeia, a Irlanda teve a maior subida (10,2%), seguida pela Eslovénia (1,8%) e a Lituânia (1,7%), com Áustria a registar o único recuo (-0,1%).Em Portugal, o PIB avançou 2,5% na comparação homóloga e 0,8% face ao trimestre anterior.