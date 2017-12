Subida do salário mínimo em 2018 ainda divide parceiros

Andreia Martins - RTP05 Dez, 2017, 20:51 / atualizado em 05 Dez, 2017, 21:42 | Economia

Em conferência de imprensa após a reunião com os parceiros sociais, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, confirmou que a proposta em cima da mesa é a mesma que consta do Programa do Governo: um aumento do salário mínimo nacional de 557 para 580 euros.



“A proposta do Governo é de 580 euros, mas o debate continua em aberto”, referiu o governante, acrescentando, no entanto, que “é muito provável” chegar ao final das negociações com esse mesmo valor, afastando quaisquer possibilidades de contrapartidas para levar as confederações patronais a aceitar a proposta do executivo.



O ministro recusou especificamente o recurso a um “instrumento específico como existiu no passado”, numa referência à proposta do ano passado para a redução da TSU, que foi chumbada no Parlamento e depois substituída pela redução do PEC. “Não é fácil encontrar algo diretamente ligado ao salário mínimo como a TSU”, sublinhou.



Para Vieira da Silva, a concretização deste aumento significa que “no entendimento da generalidade dos parceiros, a economia portuguesa pode encaixar nas suas variáveis estratégicas este aumento do salário mínimo. Não foi contestado por ser exagerado ou por ser impossível”.



A olhar aos setores "mais frágeis"

Críticas da Confederação do Comércio

CGTP insiste nos 600 euros em 2018

Perante a possibilidade de alguns parceiros não assinarem o acordo, nomeadamente a Confederação do Comércio, o ministro refere que “respeita a opinião”, mas recorda que o Orçamento do Estado “consegue ao mesmo tempo ajudar o crescimento da economia, ajudar a recuperação do emprego, melhorar a dívida pública e reduzir o défice”.“Se não está a apoiar as empresas está a apoiar quem? As empresas beneficiam de uma economia mais competitiva, de contas públicas equilibradas. Esse consumo anima a nossa economia”, acrescenta.Sobre as exigências da CGTP, que diz ver condições económicas para aumentar o salário mínimo para os 600 euros, o ministro diz “não temer” um ano de greves e protestos.Vieira da Silva reconhece que “há setores da nossa economia onde é possível que o salário mínimo seja maior até que os 600 euros”, setores que, já este ano, assinaram convenções coletivas e fixaram valores acima dos 600 euros.“Não é a mesma coisa para toda a economia, a economia não é toda igual. Há setores mais frágeis, há empresas mais frágeis”, referiu, acrescentando que este “é o terceiro salto do salário mínimo em três anos” e que por isso “tem um pouco mais de dificuldades em ser totalmente absorvido”.Questionado se estará mais inclinado para a proposta apresentada pela UGT para um aumento de 557 euros para 585 euros, Vieira da Silva não fecha portas.“Vamos ver o que é que resulta do debate. A concertação social é mesmo isso, é um debate”, disse, prometendo objetivos “ambiciosos mas realistas” nesta questão.Vieira da Silva voltou ainda a lembrar o objetivo do Governo de atingir os 600 euros no final da legislatura, ou seja, até 2019.Após a reunião da Concertação Social, as críticas mais duras entre as confederações patronais vieram de Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP).“O Governo não nos apresentou qualquer metodologia. O Governo apresentou-nos um número que é aquele que acordou politicamente. Nós não vimos aqui dar cobertura aos acordos políticos do Governo, não é esse o nosso papel”, referiu o responsável.Vieira Lopes defendeu que o valor do salário mínimo deve ter em conta a inflação, a produtividade e o crescimento da economia.“Da parte da CCP, não vemos razão para haver acordo”, reiterou.Já os patrões da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) prometeu “reagir em conformidade” com a proposta do Governo, sem as eventuais contrapartidas exigidas pelas empresas.“Discutir este valor está fora de questão. O governo tem isto inscrito no seu programa de Governo. Vamos ter de aceitar”, disse António Saraiva, presidente da CIP, acrescentando que as empresas “mais expostas à concorrência internacional terão de ser acauteladas”.Ressalvou no entanto que outros assuntos merecem ser discutidos: “O que importa é não nos detalharmos apenas no salário mínimo, mas olharmos e melhorarmos o ambiente económico em que as empresas desenvolvem as suas atividades”."Aquilo que nos importa é a melhoria da competitividade da economia e condições para que as empresas aumentem a sua produtividade", completou o responsável.Do lado dos sindicatos, a CGTP garantiu que vai continuar a lutar por um aumento para os 600 euros já em 2018. Ainda antes da reunião da Concertação Social, Arménio Carlos prometeu lutar “até ao último momento”.“Se isso não acontecer (…) o Governo terá que legislar e a CGTP terá que cumprir o seu papel, que é continuar a mobilizar os trabalhadores que, independentemente do resultado da concertação social, os 600 euros sejam um facto real a partir de janeiro ou durante 2018”, referiu o líder sindical.Já depois da reunião, Arménio Carlos garantiu “lutar nas empresas para que o valor mínimo de referência salarial passe a ser de 600 euros. Já conseguimos algumas empresas”.“Algumas das confederações patronais que aqui estão a resistir ao aumento do salário mínimo nacional têm associações patronais que já negociaram, nomeadamente na área da restauração e do alojamento”, disse ainda o responsável da CGTP.Já a UGT está confiante no acordo. Antes da reunião, Carlos Silva disse que acredita que o salário mínimo chegue aos 585 euros, admitindo que faltava ainda “perceber a componente dos empregadores” e o que estão disponíveis “a aceitar e negociar”.Depois da Concertação Social, a mesma visão foi apresentada por Lucinda Dâmaso, da mesma central sindical: “A nossa proposta mantem-se nos 585 euros. Daqui até ao dia 19 iremos fazer caminho. No dia 19 esperamos chegar a um consenso”.“Entendemos que é sempre melhor um acordo de Concertação Social, seja sobre que matéria for, do que uma imposição do Governo”, referiu.Ainda antes do encontro da tarde de terça-feira e em declarações registadas a partir de Rabat, onde participou na 13ª Cimeira Luso-Marroquina, o primeiro-ministro António Costa salientou que o aumento do salário mínimo tem sido essencial para o crescimento da economia."Tal como nos anos anteriores, desejo que os parceiros sociais possam encontrar uma plataforma de acordo sobre o salário mínimo, mas não me vou substituir às negociações que estão a ter lugar", reiterou o primeiro-ministro.