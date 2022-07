Subida dos juros nos EUA vai criar efeito de cascata e recessão

É uma estratégia agressiva da Reserva Federal para tentar fazer baixar a inflação até aos dois por cento. Atualmente este valor encontra-se nos oito por cento.

Jerome Powell, presidente da Fed, já assumiu que as taxas vão continuar a subir até um total de 3,75 por cento no final do próximo ano. Mas tudo não passa de uma estimativa.





Para Helena Garrido, especialista em Economia da Antena 1, a Reserva Federal está consciente de que o reverso da medalha vai ser a recessão económica.

A subida das taxas de juro de referência nos Estados Unidos arrastam a desvalorização do euro e o aprofundamento da crise na Europa.