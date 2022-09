Sem a decisão de travar o aumento, o défice da Segurança Social chegaria aos mil milhões de euros já em 2030. São contas do Governo enviadas à Assembleia da República.O Governo decidiu dar no final de mês de outubro mais meia pensão. Os aumentos no próximo ano vão ser entre três e quatro por cento.





A base da atualização das pensões para 2024 vai ser menor, já que a meia pensão paga este ano não entra nas contas do próximo ano.