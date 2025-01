Os combustíveis vão ficar significativamente mais caros na próxima semana. O maior aumento será no gasóleo. A partir de segunda-feira, deve custar mais cinco cêntimos e meio por litro. No caso da gasolina, o aumento previsto é de três cêntimos por litro.

Os dados são do Automóvel Clube de Portugal...



Em comparação com janeiro do ano passado, os preços praticados refletem um aumento de 9,1 cêntimos no gasóleo, mas estão iguais, no caso da gasolina.