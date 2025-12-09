Subornos representam 60% dos casos de corrupção reconhece procurador-geral da Rússia

"No total dos crimes de corrupção, os subornos correspondem a 60%. O valor médio de um suborno nos casos detetados ronda o milhão de rublos", afirmou o responsável, numa entrevista à agência de notícias oficial russa TASS.

Segundo Gutsan, o mais frequente é que os subornos sejam oferecidos ou recebidos em dinheiro, mas "não são poucos os casos de subornos com presentes caros: automóveis, relógios, joias".

"Houve casos em que os subornos foram dados na forma de diversos serviços, descontos, pagamentos de viagens turísticas, trabalhos de reparação de casas e construção de diversos imóveis", acrescentou.

Entre os casos mais raros, o procurador-geral disse que foram identificados subornos com "uma cadeira de massagem cara, um refrigerador para vinhos e até mesmo um colchão ortopédico", considerando que nada disto é surpreendente, uma vez que o "veículo do suborno pode ser tudo o que tenha procura num determinado momento".

Gutsan disse que o número de crimes de corrupção detetados na Rússia superou este ano a média dos últimos cinco, com mais de 36 mil casos, tendo sido instaurados processos criminais contra 17 mil pessoas.

"Só é possível avaliar parcialmente o estado real da corrupção e a eficácia das medidas tomadas, (...) por causa da elevada latência da corrupção e devido à impossibilidade de se determinar a proporção entre os casos ocultos e os descobertos", admitiu.

No entanto, o procurador-geral mostrou-se otimista, sublinhando que "a locomotiva da luta contra a corrupção atingiu a velocidade necessária e não tem intenção de parar" e que, "sem dúvida, os mecanismos de deteção de bens adquiridos ilegalmente estão a ser aperfeiçoados".

Alexander Gutsan afirmou ainda que os procuradores já receberam as respetivas tarefas, sabem "`o que` e `como` fazer, e o trabalho nesse sentido continuará".