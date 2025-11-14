Economia
Suíça chega a acordo de tarifas de 15% com os Estados Unidos
A Suíça conseguiu obter uma redução das tarifas americanas sobre os produtos suíços dos atuais 39% para 15%, o mesmo aplicado à UE. Apesar do compromisso de investimento nos EUA e de algumas concessões, Berna garante que a Suíça não abriu mão da sua soberania.
Berna anunciou esta sexta-feira uma redução das tarifas de Donald Trump de 39% para 15% sobre as importações suíças. Além disso, a Suíça conseguiu negociar a suspensão de tarifas adicionais sobre determinados produtos suíços, como os medicamentos genéricos.
"A Suíça e os Estados Unidos chegaram a uma solução", anunciou o governo suíço no X. Após meses de longas negociações com Washington, o Conselho Federal agradeceu ao presidente americano Donald Trump "o seu empenho construtivo".
O representante americano para o Comércio, Jamieson Greer, confirmou esta sexta-feira o novo acordo comercial celebrado entre os dois países e saudou a importância do mesmo para a indústria americana.
"Chegámos a um acordo", revelou Jamieson Greer à CNBC. "Estamos muito satisfeitos. Trata-se de muitos produtos farmacêuticos, ouro e equipamentos ferroviárias que a Suíça enviará para os EUA".Suíça não abriu mão da sua soberania
Numa conferência de imprensa, o ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, garantiu que a Suíça não fez nenhuma concessão em relação à sua soberania ou neutralidade em relação a Washington. "A Suíça não fez nenhuma concessão que limitasse a sua soberania", afirmou.
De acordo com a Rádio Televisão Suíça (RTS), a Suíça fez várias concessões, que abrangem vários produtos, incluindo certas carnes, para convencer Donald Trump.
Segundo a secretária de Estado da Economia, Helene Budliger Artieda, menos medicamentos serão fabricados na Suíça no futuro. A indústria farmacêutica suíça começará a produzir mais em território americano.
Suíça compromete-se a investir nos EUA
Na semana passada, a Suíça enviou a Washington cinco dos seus empresários mais bem sucedidos para seduzir Donald Trump. Após a reunião, o presidente dos EUA mostrou-se satisfeito por ter discutido com "representantes de alto nível da Suíça". Até 2028, estão previstos investimentos das empresas privadas suíças no valor de 200 mil milhões de dólares.
O ministro suíço da Economia, que reuniu na quinta-feira com a administração Trump em Washington, adiantou esta tarde que o impulso final que faltava nas negociações veio da elevação da questão ao nível presidencial.
"O que faltava era o impulso para levar a questão ao nível da presidência", declarou Guy Parmelin. "E essa reunião, penso eu, com líderes empresariais foi certamente decisiva para mostrar que estavam a começar a surgir problemas em relação a potenciais investimentos nos EUA", concluiu.