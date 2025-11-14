Suíça chega a acordo de tarifas de 15% com os Estados Unidos

Berna anunciou esta sexta-feira uma redução das tarifas de Donald Trump de 39% para 15% sobre as importações suíças. Além disso, a Suíça conseguiu negociar a suspensão de tarifas adicionais sobre determinados produtos suíços, como os medicamentos genéricos.



"A Suíça e os Estados Unidos chegaram a uma solução", anunciou o governo suíço no X. Após meses de longas negociações com Washington, o Conselho Federal agradeceu ao presidente americano Donald Trump "o seu empenho construtivo".





Die Schweiz und die USA haben erfolgreich eine Lösung erreicht: Die US-Zölle werden auf 15 % gesenkt. Danke Präsident Trump @POTUS für das konstruktive Engagement. Das Treffen @USTradeRep mit Botschafter J. Greer war produktiv. Der Bundesrat informiert um 16h00.🇨🇭🤝🇺🇸 — Bundesrat • Conseil fédéral • Consiglio federale (@BR_Sprecher) November 14, 2025



O representante americano para o Comércio, Jamieson Greer, confirmou esta sexta-feira o novo acordo comercial celebrado entre os dois países e saudou a importância do mesmo para a indústria americana.

"Chegámos a um acordo", revelou Jamieson Greer à CNBC. "Estamos muito satisfeitos. Trata-se de muitos produtos farmacêuticos, ouro e equipamentos ferroviárias que a Suíça enviará para os EUA". Suíça não abriu mão da sua soberania



Numa conferência de imprensa, o ministro suíço da Economia, Guy Parmelin, garantiu que a Suíça não fez nenhuma concessão em relação à sua soberania ou neutralidade em relação a Washington. "A Suíça não fez nenhuma concessão que limitasse a sua soberania", afirmou.





De acordo com a Rádio Televisão Suíça (RTS), a Suíça fez várias concessões, que abrangem vários produtos, incluindo certas carnes, para convencer Donald Trump.





Segundo a secretária de Estado da Economia, Helene Budliger Artieda, menos medicamentos serão fabricados na Suíça no futuro. A indústria farmacêutica suíça começará a produzir mais em território americano.

Suíça compromete-se a investir nos EUA

