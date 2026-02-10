Supervisor do mercado espanhol autoriza OPA da Bondalti sobre a química Ercros

Num comunicado, a CNMV informa que decidiu autorizar a OPA apresentada pela Bondalti Ibérica "por considerar que os seus termos estão em conformidade com as normas em vigor e considerar suficiente o conteúdo do folheto explicativo" apresentado no início de fevereiro.

A Bondalti oferece pagar em dinheiro um total de 3,505 euros por ação.

Embora inicialmente a Bondalti Ibérica e a italiana Esseco tenham apresentado ofertas pela Ercros, a Esseco acabou por retirar a sua OPA sobre a Ercros em agosto devido às exigências da Comissão Nacional de Mercados e Concorrência (CNMC).

Recentemente, a Bondalti reduziu a condição mínima inicialmente prevista na sua oferta de 75% do capital com direito a voto para "pelo menos mais da metade" destes direitos.

No final de outubro, a CNMC já tinha autorizado, numa segunda fase e com compromissos, a OPA lançada pela portuguesa Bondalti Chemicals para assumir o controlo total da Ercros.