Suspeitas de gestão danosa e corrupção na compra de aviões da TAP

O caso já está no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Em causa podem estar comissões pagas indevidamente num negócio de aquisição de 52 aviões à Airbus. O ministro das Infraestruturas revelou no Parlamento que a TAP poderá ter pagado um preço mais elevado do que outras companhias.