Swissport vence concurso para privatização parcial da CV Handling em Cabo Verde

"De acordo com o relatório final aprovado pelo Conselho de Ministros, foram admitidas as três propostas apresentadas, tendo sido graduada em primeiro lugar a proposta da Swissport International", informou o Governo em comunicado.

O processo, conduzido pela Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado (UASE), começou em fevereiro de 2024 e tinha como objetivo selecionar um parceiro estratégico para comprar até 51% do capital da CV Handling.

As três empresas que enviaram propostas vinculativas foram: Swissport (Suíça), Menzies (Escócia) e Çelebi (Turquia).

Após analisar todas as propostas, a UASE elaborou um relatório detalhado com a avaliação e classificação, que foi aprovado pelo Conselho de Ministros.

Com base nesta decisão, será agora aberta uma fase de negociação com a Swissport.

As outras empresas poderão ser chamadas caso não se chegue a acordo.

O Governo destacou que a forte participação de operadores internacionais demonstra o interesse global em investir em Cabo Verde, reforçando a confiança no país e a transparência dos procedimentos.

A CV Handling foi criada em 2014 e é a única operadora licenciada para prestar serviços de assistência ao transporte aéreo em Cabo Verde, mantendo a exclusividade, até que cada aeroporto atinja um movimento superior a dois milhões de passageiros ou 25 mil toneladas de carga.

Com um capital próprio de 9,6 milhões de euros e 498 trabalhadores, a empresa registou um volume de negócios de 16 milhões de euros em 2024 e prevê atender 2,3 milhões de passageiros em 2030.