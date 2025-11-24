Sword Health assume gestão tecnológica da linha de saúde grega

A portuguesa Sword Health, que atua na prestação de cuidados de saúde através de IA, e o Governo grego estabeleceram uma parceria nacional "para criar a primeira linha de informação de Saúde e triagem telefónica nacional alicerçada" naquela tecnologia, "supervisionada por equipas clínicas", refere a empresa em comunicado.

"Esta linha, construída com os mesmos princípios da portuguesa Linha SNS 24, irá orientar os cuidados de saúde de mais de 10 milhões de cidadãos, com garantia de estabilidade sazonal e tempos de atendimento muito curtos, apenas possíveis através da articulação de modelos certificados de inteligência artificial e equipas clínicas", adianta a Sword.

A parceria vai começar pela "transformação da Linha Nacional de Informações de Saúde (1566), o primeiro ponto de contacto de milhões de cidadãos com dúvidas ou a necessidade de aceder ao Serviço Nacional de Saúde grego" e, depois, "com base nos resultados obtidos e na avaliação externa independente, incidirá sobre a transformação digital da linha de Emergência Médica (166), homóloga do Centro de Orientação dos Doentes Urgentes (CODU) do INEM Português", explica a Sword.

Até final do próximo ano, "ambas as linhas estarão alicerçadas numa das mais sofisticadas estruturas de inteligência artificial do mundo", salienta a tecnológica.

Ao integrar IA "nos processos de triagem e coordenação, o Governo grego tem como objetivo expandir a sua capacidade, melhorar os tempos de resposta, e prestar melhor apoio a nível nacional, além de adicionar resiliência para lidar com picos repentinos de procura".

A tecnologia a aplicar "foi desenhada pela Sword Intelligence, a divisão de gestão de cuidados com IA da Sword Health, para trabalhar com profissionais que atuam na linha da frente, libertando-os de tarefas rotineiras e de grande volume", é referido.

"Os sistemas de saúde em todo o mundo estão sob uma pressão enorme: a capacidade de resposta não acompanha as necessidades das pessoas e os custos continuam a crescer para os cidadãos. A única forma de resolver este paradoxo - removendo as barreiras no acesso a cuidados de saúde de elevada qualidade e, ao mesmo tempo, reduzindo custos - é usar a inteligência artificial para ampliar a capacidade das equipas clínicas existentes", afirma o presidente executivo (CEO) da Sword Health, Virgílio Bento, citado em comunicado.

"É exatamente esse o modelo que vai determinar o futuro da saúde em todo o mundo" e "é por isso que vejo com enorme entusiasmo a Grécia, um país que foi pioneiro em tantas coisas que definem o nosso mundo atual, desde a democracia e a filosofia à medicina e à ciência, a liderar mais uma transformação, com a sua visão inovadora de usar a inteligência artificial para expandir o acesso a cuidados de saúde de alta qualidade a toda a população", acrescenta o responsável.

O CEO diz ter a certeza de que, "muito em breve", haverá "muitos outros países" a replicar.

"Acreditamos que a Sword Health pode ajudar-nos a superar este desafio. Esta parceria vai permitir reconstruir o fluxo de cuidados de saúde do nosso sistema, tornando-o mais rápido, mais eficiente e mais cómodo para os nossos cidadãos", sublinha Adonis Georgiadis, ministro da Saúde da Grécia, citado em comunicado.

A iniciativa será acompanhada por entidades internacionais independentes que vão trabalhar em conjunto com a Sword Health e o ministério de Saúde grego, concebendo um estudo de implementação que analisará desde a conceção ao desempenho do sistema, face às normas internacionais de segurança, qualidade e privacidade de dados, avaliando simultaneamente os seus resultados e impactos para os pacientes na Grécia.