Taiwan adiciona 279 entidades à lista de controlo de exportações de alta tecnologia

por Lusa
Florence Lo - Reuters

Taiwan anunciou hoje a inclusão de 279 entidades de países como Paquistão, Irão, México, China e Iémen na lista de controlo de exportações de produtos de alta tecnologia, para evitar a proliferação de armamento e cumprir sanções internacionais.

VER MAIS

Segundo um comunicado do Ministério dos Assuntos Económicos, as empresas taiwanesas que pretendam vender a entidades listadas terão de obter previamente uma licença de exportação, "sem a qual não poderão exportar".

A tutela acrescentou que as Alfândegas vão colaborar na aplicação dos controlos fronteiriços e que, caso algum operador tente exportar sem autorização, "o despacho não será permitido". Atualmente, mais de 10.800 entidades e pessoas estão incluídas na lista.

Das 279 entidades agora adicionadas, 104 têm sede na China continental e em Hong Kong, informou hoje o jornal local Liberty Times.

Entre elas constam desde pequenas e médias empresas até entidades estratégicas nos setores da alta tecnologia e defesa, como a Academia de Inteligência Artificial de Pequim (BAAI), o conglomerado Inspur Group e institutos ligados à Corporação da Indústria de Aviação da China (AVIC).

Em Taiwan, os produtos estratégicos de alta tecnologia abrangem bens e tecnologias de uso duplo civil e militar sujeitos a controlo de exportação, armamento convencional e produtos sensíveis com destino ao Irão e à Coreia do Norte, assim como artigos de alta tecnologia dirigidos à Rússia e Bielorrússia.

O quadro inclui ainda artigos que, mesmo não figurando nas listas anteriores, possam ser utilizados pelo destino ou pelo utilizador final na produção ou desenvolvimento de armas nucleares, biológicas ou mísseis.

 

Tópicos
PUB
PUB