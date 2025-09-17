Taiwan adiciona 279 entidades à lista de controlo de exportações de alta tecnologia

Segundo um comunicado do Ministério dos Assuntos Económicos, as empresas taiwanesas que pretendam vender a entidades listadas terão de obter previamente uma licença de exportação, "sem a qual não poderão exportar".

A tutela acrescentou que as Alfândegas vão colaborar na aplicação dos controlos fronteiriços e que, caso algum operador tente exportar sem autorização, "o despacho não será permitido". Atualmente, mais de 10.800 entidades e pessoas estão incluídas na lista.

Das 279 entidades agora adicionadas, 104 têm sede na China continental e em Hong Kong, informou hoje o jornal local Liberty Times.

Entre elas constam desde pequenas e médias empresas até entidades estratégicas nos setores da alta tecnologia e defesa, como a Academia de Inteligência Artificial de Pequim (BAAI), o conglomerado Inspur Group e institutos ligados à Corporação da Indústria de Aviação da China (AVIC).

Em Taiwan, os produtos estratégicos de alta tecnologia abrangem bens e tecnologias de uso duplo civil e militar sujeitos a controlo de exportação, armamento convencional e produtos sensíveis com destino ao Irão e à Coreia do Norte, assim como artigos de alta tecnologia dirigidos à Rússia e Bielorrússia.

O quadro inclui ainda artigos que, mesmo não figurando nas listas anteriores, possam ser utilizados pelo destino ou pelo utilizador final na produção ou desenvolvimento de armas nucleares, biológicas ou mísseis.