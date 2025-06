Taiwan adiciona empresas chinesas Huawei e Smic a lista negra de exportações

"Com base na prevenção da proliferação de armas e outras considerações de segurança nacional, um total de 601 entidades (...) foram adicionadas à lista (...) incluindo empresas chinesas" como a Huawei e a Smic, indicou o Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan, num comunicado divulgado no domingo.

As sedes das outras organizações constantes desta "lista de entidades estratégicas no setor das mercadorias de alta tecnologia" situam-se na Rússia, no Paquistão, no Irão e em Myanmar (antiga Birmânia), acrescentou a mesma fonte.

As empresas taiwanesas que desejem vender produtos de alta tecnologia à Huawei, à Smic ou a qualquer outra empresa listada terão de solicitar uma autorização ao Governo de Taiwan, território responsável pela produção de mais de metade dos semicondutores mundiais, incluindo os semicondutores mais sofisticados.

A medida representa um novo golpe para as empresas tecnológicas chinesas. Os Estados Unidos reforçaram nos últimos anos os esforços para limitar as exportações de semicondutores de última geração para a China, temendo que sejam utilizados pelo Exército chinês e procurando preservar a liderança norte-americana na área da inteligência artificial (IA).

Em maio, os EUA divulgaram também diretivas que alertam as empresas para a utilização de semicondutores de IA chineses, em particular os `chips` Ascend da Huawei, ameaçando com "sanções penais e administrativas severas, incluindo prisão".

A China acusa regularmente os Estados Unidos de quererem conter deliberadamente o crescimento das empresas tecnológicas chinesas para manterem a supremacia no setor.