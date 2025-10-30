Taiwan aprova nova unidade da maior fabricante mundial de semicondutores para IA

A fábrica irá produzir semicondutores de 1,4 nanómetros, que, de acordo com o portal da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), são concebidos para impulsionar a transformação da IA, oferecendo "processamento mais rápido" e "maior eficiência energética".

Esta tecnologia, que deverá entrar em produção em massa em 2028, será 15% mais rápida com o mesmo consumo de energia ou oferecerá o mesmo desempenho com menos 30% de energia do que os `chips` de 2 nanómetros que deverão começar a ser vendidos até ao final deste ano.

O vice-diretor-geral do Gabinete do Parque Científico Central de Taiwan, Wang Chun-chieh, disse à CNA que a TSMC recebeu três licenças de construção: uma para uma fábrica de `chips` avançados, outra para uma central de abastecimento de água e eletricidade e uma terceira para três edifícios de escritórios.

As instalações, que estarão localizadas na cidade de Taichung, deverão gerar um valor de produção de 485,7 mil milhões de dólares de Taiwan (13, 6mil milhões de euros) anuais e cerca de 4.500 empregos, de acordo com as estimativas do Governo.

Em 16 de outubro, a TSMC anunciou um aumento de quase 40% no lucro líquido do último trimestre, impulsionado pela crescente procura por aplicações de IA.

A empresa registou um lucro líquido recorde de 452,3 mil milhões de dólares taiwaneses (cerca de 12,8 mil milhões de euros) entre julho e setembro, superando as previsões dos analistas.

A empresa já tinha indicado que as receitas cresceram 30% em termos homólogos no mesmo período.

Face às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a TSMC tem investido na construção de fábricas nos EUA e no Japão, numa estratégia de diversificação de risco. A fabricante taiwanesa é fornecedora de referência para gigantes como a Apple e a Nvidia.

"A procura pelos produtos da TSMC mantém-se firme", escreveram analistas da Morningstar numa nota recente. "Dada a posição dominante da empresa, duvidamos que venha a ser prejudicada mesmo que enfrente tarifas sobre exportações para os EUA. Esperamos que a procura por soluções de inteligência artificial continue resiliente", apontaram.

O secretário norte-americano do Comércio, Howard Lutnick, propôs em setembro que a produção de `chips` fosse repartida em partes iguais entre Taiwan e os Estados Unidos -- sugestão rejeitada por Taipé, onde atualmente se concentra a maioria da produção mundial.

A TSMC comprometeu-se já com investimentos de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) nos EUA, incluindo a construção de novas fábricas no estado do Arizona, além dos 65 mil milhões já anunciados anteriormente.