Taiwan assegura que abastecimento de gás natural está garantido até junho

Em declarações citadas pela agência noticiosa CNA, o governante indicou que a programação para junho já está concluída em cerca de 50%, o que "garante a estabilidade geral do abastecimento".

O ministério dos Assuntos Económicos indicou anteriormente que o fornecimento de gás natural se manteria estável até ao final de maio e que as fontes de importação da ilha estão diversificadas por 14 países, reduzindo a dependência exclusiva do Médio Oriente.

"Perante o impacto do conflito, a empresa estatal CPC Corporation reforçou a redistribuição de fornecimentos provenientes de fora do Médio Oriente para assegurar um abastecimento suficiente", referiu o ministério, em comunicado divulgado na segunda-feira.

Segundo dados da Administração de Energia, o gás natural liquefeito (GNL) foi a principal fonte de produção de eletricidade em Taiwan em 2025, representando mais de 47% do total, à frente do carvão (35,4%), das energias renováveis (13,1%) e da energia nuclear (1,1%).

As principais origens das importações de GNL foram o Qatar (33,7%), que na semana passada foi alvo de ataques com mísseis iranianos contra infraestruturas de gás, seguido da Austrália (33,5%), dos Estados Unidos (9,9%) e da Papua-Nova Guiné (7,9%).

Taiwan, sede da TSMC, maior fabricante mundial de `chips` avançados para inteligência artificial, depende fortemente de combustíveis importados por via marítima, o que a torna particularmente vulnerável a eventuais interrupções no fornecimento.