Taiwan diz que TSMC será "isenta" das sobretaxas de 100% sobre `chips`

"Sendo o principal exportador de Taiwan e tendo fábricas nos Estados Unidos, a TSMC está isenta", disse Liu Chin-ching, diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento, durante uma reunião no Parlamento.

No entanto, Liu precisou que outros fabricantes de `chips` taiwaneses "serão afetados" pelas tarifas.

"Continuaremos a observar a situação e a propor medidas de ajuda a curto e médio prazo", explicou.

Trump anunciou na quarta-feira que tenciona impor taxas alfandegárias de 100% sobre semicondutores, sem especificar, por enquanto, a data de entrada em vigor desta nova taxa.

"Vamos aplicar tarifas significativas sobre `chips` e semicondutores", afirmou Trump na Casa Branca, "em torno de 100%. Mas isso é uma boa notícia para as empresas que os fabricam nos Estados Unidos", acrescentou.

As ações da TSMC, principal fabricante mundial de `chips` avançados, atingiram hoje um novo máximo na Bolsa de Taipé, num movimento estimulado pela convicção de que a gigante escapará à imposição de tarifas devido aos investimentos anunciados nos Estados Unidos.

Os títulos da TSMC alcançaram subidas de 4,89%, atingindo 1.180 dólares taiwaneses (33,9 euros) às 11:30, hora local (03:30 TMG), impulsionando assim o índice de referência da Bolsa de Taipé, o Taiex, que registava um avanço de 2,32%, ou 543,68 pontos, à mesma hora.

Há vários meses que Donald Trump, que acusa Taiwan de sabotar a indústria norte-americana de semicondutores, vinha fazendo essa ameaça.

Para se proteger como maior fabricante de `chips` do mundo, a TSMC anunciou em março que investiria a colossal quantia de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) nos Estados Unidos para construir fábricas no país.

A TSMC produz `chips` utilizados em todas as áreas tecnológicas, desde os iPhones da Apple até equipamentos de inteligência artificial de ponta da Nvidia.

A concentração da fabricação de `chips` em Taiwan foi definida por muito tempo sob o conceito de "escudo de silício", protegendo-a de uma invasão ou bloqueio da China e incentivando os Estados Unidos a defendê-la contra Pequim.

Mas este investimento maciço da TSMC pode prejudicar a economia taiwanesa e enfraquecer este "escudo".

Taiwan continua a ser afetada por sobretaxas temporárias de 20% sobre os seus produtos, com exceção dos semicondutores, enquanto se aguarda a assinatura de um acordo entre Taipé e Washington.

O arquipélago, que Pequim reivindica como parte do seu território, também se comprometeu a aumentar a compra de energia aos Estados Unidos e a elevar as suas despesas militares para mais de 3% do PIB, a fim de evitar novas taxas.