Taiwan prevê impacto limitado para `chips` das restrições chinesas às terras raras

Pequim ampliou na quinta-feira os controlos ao comércio destes minerais estratégicos, adicionando cinco novos elementos - európio, hólmio, érbio, túlio e itérbio - e reforçando o escrutínio sobre os usos finais, num contexto de renovadas tensões comerciais com os Estados Unidos.

Num comunicado, o Ministério dos Assuntos Económicos taiwanês sublinhou que os elementos agora abrangidos "não coincidem com as terras raras utilizadas nos processos de fabrico de semicondutores em Taiwan", estimando por isso um impacto pouco significativo.

Segundo a mesma fonte, "os produtos e derivados de terras raras atualmente utilizados pela indústria nacional provêm sobretudo da Europa, Estados Unidos e Japão".

O ministério acrescentou que continuará a monitorizar "a evolução dos custos das matérias-primas e os eventuais efeitos das alterações na cadeia de abastecimento".

Em relação ao controlo alargado sobre elementos como o samário, térbio e disprósio - terras raras cruciais na produção de ímanes permanentes para motores elétricos de alta eficiência -, Taipé reconheceu que as primeiras restrições impostas por Pequim, em abril, "já tinham provocado atrasos nos prazos de aquisição e aumentos de preços".

"A nova expansão pode afetar as cadeias globais de abastecimento de setores como os veículos elétricos e os veículos aéreos não tripulados ("drones"), pelo que os efeitos devem continuar a ser acompanhados de perto", alertou o ministério, prometendo ainda apoiar as empresas locais no "desenvolvimento e reciclagem de tecnologias relacionadas com terras raras", bem como na promoção da diversificação de fontes de fornecimento.

Taiwan, sede da TSMC - maior fabricante mundial de `chips` avançados -, desempenha um papel central nas cadeias globais de produtos tecnológicos e tem uma economia fortemente dependente das exportações de semicondutores e outros dispositivos eletrónicos.