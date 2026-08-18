Taiwan propõe ajuda universal de 271 euros graças a impulso económico da IA

O chefe de Estado apresentou a proposta na segunda-feira, após uma reunião sobre o orçamento geral do Governo central para 2027, cujos detalhes serão divulgados na quinta-feira e que necessitará da aprovação do parlamento, controlado pela oposição, para avançar.

Lai detalhou que o projeto prevê um aumento da despesa de 235,7 mil milhões de dólares taiwaneses (6,4 mil milhões de euros), com o objetivo de que "o dividendo da IA seja partilhado por toda a população".

"Como utilizar estes 10 mil dólares [de Taiwan] cabe a cada pessoa e a cada família: podem ser destinados ao pagamento da educação dos filhos, ao cuidado dos mais velhos, ao alívio das cargas familiares ou ao aumento do consumo, apoiando o comércio local e todos os ofícios", afirmou, segundo comunicado da Presidência.

O líder taiwanês sublinhou que o orçamento de 2027 manterá o equilíbrio entre receitas e despesas, sem aumentar a dívida pública, e previu que a economia local crescerá 11,05% em 2026, o que seria o melhor desempenho em 39 anos.

Sede do maior fabricante mundial de semicondutores avançados, a TSMC, e do maior produtor de produtos eletrónicos e servidores de IA, a Foxconn, Taiwan tem sido dos mais beneficiados pelo boom desta tecnologia.

As exportações de componentes e dispositivos tecnológicos cresceram mais de 47% em termos homólogos no primeiro semestre, ajudando o Produto Interno Bruto (PIB) de Taiwan a crescer 13,7% no mesmo período, o maior avanço em quase 50 anos.

A ilha já tinha distribuído uma ajuda idêntica, de 10 mil dólares taiwaneses em numerário, em 2025, através de um orçamento especial destinado, em parte, a mitigar o impacto da inflação e das tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Naquela ocasião, puderam beneficiar da medida os cidadãos taiwaneses, residentes estrangeiros permanentes e cônjuges estrangeiros de nacionais taiwaneses com autorização de residência.

Os dois principais partidos da oposição, o Kuomintang (KMT) e o Partido Popular de Taiwan, que juntos detêm uma estreita maioria legislativa, criticaram o Governo por propor o pagamento a pouco mais de três meses das eleições locais de 28 de novembro.

O diretor do Comité de Cultura e Comunicações do KMT Chen I-hsin, recordou que o partido já tinha sugerido uma ajuda de 10 mil dólares taiwaneses em maio, altura em que o Governo respondeu que os recursos orçamentais deviam ser priorizados para a defesa nacional, infraestruturas e amortização da dívida, reportou a agência de notícias taiwanesa CNA.

Na sexta-feira, o parlamento de Taiwan, aprovou, após um atraso recorde de 266 dias, o orçamento geral do Governo para 2026, que inclui um programa de drones para reforçar as defesas da ilha.

O orçamento final autoriza gastos de 2,98 biliões de dólares de Taiwan (80,5 mil milhões de euros), com 63,4 mil milhões de dólares (1,71 mil milhões de dólares) destinados para o desenvolvimento e aquisição de equipamento para a indústria de drones, face à crescente pressão militar da China.

No domingo, a CNA disse, citando fontes não identificadas, que o Governo de Taiwan vai propor aumentar em 16% a despesa em Defesa para 1,1 biliões de dólares taiwaneses (29,5 mil milhões de euros) em 2027.