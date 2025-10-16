Taiwanesa TSMC regista aumento de quase 40% no lucro com impulso da IA

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company registou um lucro líquido recorde de 452,3 mil milhões de dólares taiwaneses (cerca de 12,8 mil milhões de euros) entre julho e setembro, superando as previsões dos analistas.

A empresa já tinha indicado que as receitas cresceram 30% em termos homólogos no mesmo período.

Face às tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, a TSMC tem investido na construção de fábricas nos EUA e no Japão, numa estratégia de diversificação de risco. A fabricante taiwanesa é fornecedora de referência para gigantes como a Apple e a Nvidia.

"A procura pelos produtos da TSMC mantém-se firme", escreveram analistas da Morningstar numa nota recente. "Dada a posição dominante da empresa, duvidamos que venha a ser prejudicada mesmo que enfrente tarifas sobre exportações para os EUA. Esperamos que a procura por soluções de inteligência artificial continue resiliente", apontaram.

O secretário norte-americano do Comércio, Howard Lutnick, propôs no mês passado que a produção de `chips` fosse repartida em partes iguais entre Taiwan e os Estados Unidos -- sugestão rejeitada por Taipé, onde atualmente se concentra a maioria da produção mundial.

A TSMC comprometeu-se já com investimentos de 100 mil milhões de dólares (85 mil milhões de euros) nos EUA, incluindo a construção de novas fábricas no estado do Arizona, além dos 65 mil milhões já anunciados anteriormente.