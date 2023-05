Talento português é essencial para organizar edição no Rio de Janeiro defende fundador da Web Summit

"Tem sido incrível termos falantes de português, temos uma equipa de portugueses incrível", disse Paddy Cosgrave, em entrevista à agência Lusa, na Web Summit Rio, acrescentando que "dezenas e dezenas de pessoas que trabalham na Web Summit são portugueses".

"A comunidade empresarial fala inglês, mas muitos dos 2.000 que trabalham na Web Summit aqui não falam inglês, só falam português", disse.

"Ter esta quantidade de staff português `atrás do palco` é essencial",frisou Paddy Cosgrave.

Além do staff, Portugal está representado na Web Summit Rio por 25 `startups` ligadas a áreas como `software`, educação ou inteligência artificial, sendo o segundo maior contingente internacional nesta edição.

BlockBee, Blue Insight Technologies, Deeploy.me, Dizconto, Enline, Frontfiles, Go Beesiness, Hoopers, IDE Social Hub, Infinite Foundry, ITERCARE, Knok Healthcare, LEADZAI, Mentorise, Modatta e Move, assim como a My Data Manager, MyCareforce, ndBIM, Neroes, Sensei, SheerME, Swood, Vawlt Technologies e Wallstreeters são os representantes portugueses.

A cofundadora do movimento Black Lives Matter, Ay? Tometi, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, responsáveis máximos de bancos e empresas brasileiras, a presidente executiva da plataforma Onlyfans, Amrapali Gan, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, vão juntar-se aos mais de 300 oradores, às cerca de 900 `startups`, investidores e jornalistas, de mais de 100 países, numa cimeira na qual serão discutidos temas como tecnologia, sociedade, inteligência artificial, alterações climáticas, entre outros.

Entre os vários oradores estão ainda o secretário de Estado da Internacionalização português, Bernardo Ivo Cruz, vários atores e apresentadores brasileiros, a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, o ex-jogador da seleção portuguesa de futebol Deco e a apresentadora portuguesa Cristina Ferreira.

O evento tecnológico, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se na zona do Parque das Nações, em Lisboa, em 2016, e vai manter-se na capital portuguesa até 2028. A empresa anunciou recentemente a expansão para o Médio Oriente, com a Web Summit Qatar prevista para o início de 2024.

Sobre a próxima edição que se realiza em novembro em Lisboa, Paddy Cosgrave disse à Lusa que apesar do aumento dos preços dos bilhetes "pela primeira vez em Lisboa" não existiu diminuição de procura.

"Provavelmente vai atingir a capacidade algumas semanas antes do evento", sublinhou.