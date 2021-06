TAP abre inquérito a responsáveis de RH que publicaram vídeo sobre recrutamento em Madrid

"Tendo tomado conhecimento de uma publicação nas redes sociais na qual intervêm, a título pessoal, dois trabalhadores da companhia, com responsabilidades na área dos recursos humanos e dado o momento que a TAP vive, em que a todos nós são pedidos sacrifícios, decidiu o Conselho de Administração abrir, de imediato, um processo de inquérito seguido dos procedimentos disciplinares aplicáveis a esta situação", disse fonte oficial da TAP em resposta à Lusa.

"Neste momento delicado da vida da companhia, o Conselho de Administração expressa a sua solidariedade para com todos os trabalhadores da TAP e apela ao bom senso e recato de todos", acrescentou a mesma fonte.

Em causa está um vídeo publicado na página do Facebook do responsável dos recursos humanos da Manutenção & Engenharia da TAP, João Falcato, no qual surge acompanhado pelo diretor de recursos humanos da companhia aérea, Pedro Ramos, no qual afirmam estar a recrutar pessoas para a TAP Madrid, para a área de carga.

A TAP está a ser alvo de um processo de reestruturação, devido à situação financeira difícil causada pela pandemia, que implicou a redução do número de trabalhadores.