TAP. Albuquerque diz que serviço público para as regiões continuará a ser assegurado

O Governo selecionou hoje a companhia aérea alemã Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, admitiu a privatização total da TAP até 2028, trocando uma parte do capital da companhia aérea por participação social na Lufthansa com o objetivo de recuperar o valor total investido pelos portugueses.

Questionado sobre as viagens aéreas para a Madeira, à margem de uma visita a um empreendimento de comércio e serviços, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu que estão asseguradas.

Segundo Albuquerque, o serviço público para as regiões autónomas está garantido no caderno de encargos do Governo da República e "foi reiterado em cartas [de intenções] enviadas pelos concorrentes".

O chefe do executivo madeirense (PSD/CDS-PP) disse também que se reuniu com os dois grupos concorrentes (Airfrance/KLM e Lufthansa) ainda antes desta decisão, tendo procurado que fossem asseguradas "as linhas fundamentais de serviço à Madeira".