TAP. Christine Widener afiram que está a gerir a companhia sem instruções governamentais

Christine Widener diz estar ainda liderar a TAP sem qualquer instrução por parte do governo. De acordo com o Diário de Notícias, depois do anúncio da demissão, terá enviado um email aos ministros das Infraestruturas e das Finanças com um pedido de orientações.