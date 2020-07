TAP com mais três voos Luanda-Lisboa previstos e passageiros dispensados de teste

Por se tratar de voos especiais, os passageiros estão dispensados do comprovativo de teste ao novo coronavírus, que passou a ser obrigatório para quem viaje a partir de países de expressão portuguesa (no caso do Brasil, do Rio de Janeiro e São Paulo) e dos Estados Unidos da América, segundo um despacho de terça-feira que estipula as novas medidas aplicadas ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal.

O diploma refere que os passageiros de voos provenientes daquelas origens, exclusivamente em viagens consideradas "essenciais", têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de teste com resultado negativo ao novo coronavírus, realizado nas últimas 72 horas antes do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em Portugal.

"Excecionalmente", e caso não tenham realizado o teste na origem, os portugueses ou estrangeiros com residência legal em Portugal poderão fazê-lo em território nacional, sendo os custos suportados pelos próprios.

Estas regras não se aplicam, no entanto, a passageiros que viajem através dos chamados voos "humanitários" ou de "repatriamento" que dependem da autorização específica das autoridades locais, segundo uma resposta enviada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros à agência Lusa.

É o caso de Angola que, com fronteiras aéreas fechadas desde 20 de março para tentar conter a propagação da pandemia de covid-19, apenas tem autorizado a entrada e saída de voos de carga ou "humanitários" para o regresso de estrangeiros aos seus países de origem.

A TAP tem operado, com alguma regularidade, a rota Luanda-Lisboa, estando previstos voos na sexta-feira e na próxima semana, devendo os interessados contactar as agências de viagens ou a companhia aérea.

Também a transportadora angolana TAAG tem feito ligações entre a capital angolana e a capital portuguesa, estando a próxima prevista para quinta-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Angola regista 284 infetados pelo novo coronavírus e 13 mortos.

Em Portugal, morreram 1.579 pessoas das 42.454 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.