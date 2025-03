TAP com voos diretos entre Faro e o Funchal a partir de junho

A nova ligação aérea direta vai decorrer entre 02 de junho e 11 de setembro, à segunda e quinta-feira, e será operada com aeronaves Embraer 190 com capacidade para 106 passageiros, informou a TAP em comunicado.

De acordo com a companhia, está previsto um total de 30 frequências, correspondentes a uma oferta de 3.180 lugares em cada sentido de viagem.

Às segundas-feiras, o voo parte do Funchal às 20:50 com destino a Faro, sendo o voo entre Faro e o Funchal às 23:15. Às quintas-feiras, o voo parte do Funchal às 06:10 e de Faro às 08:35.

"Com esta nova ligação, a TAP une duas das mais importantes regiões turísticas de Portugal, facilitando não só a mobilidade dos portugueses, mas também a procura turística combinada", conclui a TAP.

A nova ligação aérea reforça a oferta de voos diretos para o verão, com partida e chegada ao aeroporto Gago Coutinho, em Faro, que passa a contar com 86 rotas para 75 destinos.

Além do Funchal, haverá rotas entre Faro e três novos mercados: Estados Unidos, mais concretamente Nova Iorque, através da United Airlines, a partir de maio, Finlândia, com voos para Helsínquia operados pela Finnair e Islândia, com ligações a Reiquiavique com a Play.

Segundo a ANA, empresa gestora dos aeroportos nacionais, com este acréscimo, a conectividade do Algarve passa a fazer-se a 22 mercados internacionais.

No verão de 2025 prevê-se em média 821 frequências semanais, um acréscimo médio de 8% do número médio de frequências semanais face ao verão homólogo.