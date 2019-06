TAP compromete-se a aumentar transparência na distribuição de prémios

RTP08 Jun, 2019, 22:10 / atualizado em 08 Jun, 2019, 22:13 | Economia

De acordo com um comunicado do Conselho de Administração da TAP, divulgado pelo gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, a empresa de aviação “reconhece que se verificou um mal-entendido” quanto à decisão de “não distribuir prémios com base na componente resultados da empresa”.



“Na sequência dessa deliberação, a Comissão Executiva, no âmbito das suas competências, aprovou uma distribuição de prémios por um conjunto de colaboradores, não aplicando a componente resultados da empresa”, conforme recomendou a Parpública, sociedade gestora de participações sociais que tem a TAP como um dos acionistas maioritários.



Essa distribuição, porém, não foi comunicada ao Conselho de Administração, que desconhecia “o universo e montantes que vieram efetivamente a ser aprovados pela Comissão Executiva e pagos”.



Este conselho entende, assim, que “é necessário melhorar a articulação relativamente a esta matéria”, razão pela qual irá criar um “Comité de Recursos Humanos” que elaborará um plano de possível participação nos lucros para cada grupo de trabalhadores da TAP tendo em consideração a realidade atual de cada grupo”.



A empresa compromete-se também a apresentar “na proposta de orçamento anual o montante total máximo dos prémios a serem distribuídos em cada ano”.