Economia
TAP desiste de contestação e poderá pagar 300 milhões de euros a tripulantes
A TAP desistiu de contestar o pagamento de indemnizações a tripulantes dispensados na pandemia. O sindicato entende que o acórdão do Tribunal Constitucional abre uma porta para que centenas de trabalhadores com contratos a prazo recorram à justiça para reclamar a integração e o pagamento de retroativos.
A ação poderá custar cerca de 300 milhões de euros à TAP, numa altura em que está em vias de privatização.
O sindicato admite negociar, mas lembra que o que está em causa são direitos individuais dos trabalhadores e esse será sempre o valor mínimo a receber.
Poderá haver flexibilização na forma e na duração do pagamento.
Contactada, a TAP diz que não comenta processos judiciais.