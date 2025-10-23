TAP desiste de contestação e poderá pagar 300 milhões de euros a tripulantes

A TAP desistiu de contestar o pagamento de indemnizações a tripulantes dispensados na pandemia. O sindicato entende que o acórdão do Tribunal Constitucional abre uma porta para que centenas de trabalhadores com contratos a prazo recorram à justiça para reclamar a integração e o pagamento de retroativos.

O sindicato diz que já tem cerca de 500 processos prontos a entrar a curto/médio prazo, mas a decisão pode chegar a quase 2000 trabalhadores.



A ação poderá custar cerca de 300 milhões de euros à TAP, numa altura em que está em vias de privatização.



O sindicato admite negociar, mas lembra que o que está em causa são direitos individuais dos trabalhadores e esse será sempre o valor mínimo a receber.



Poderá haver flexibilização na forma e na duração do pagamento.



Contactada, a TAP diz que não comenta processos judiciais.