TAP desmente intenção de desinvestir no aeroporto Sá Carneiro

A TAP acrescenta ainda que no inverno 2021/22 tinha crescido 122% na comparação com o inverno anterior. Defende que é a única companhia aérea a efetuar ligações transatlânticas a partir do Porto com duas ligações para o Rio de Janeiro, três para S. Paulo e duas para Nova Iorque, todas as semanas.



A empresa garante ainda que tem vindo a investir cada vez mais no aeroporto Francisco Sá Carneiro. A companhia desmente desta forma a notícia avançada pelo Jornal de Notícias que dava conta do corte de sete rotas aéreas e da redução de 705 mil lugares com partida do Porto