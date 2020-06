TAP deverá ser nacionalizada

As condições exigidas pelo estado para viabilizar o empréstimo de 1200 milhões de euros à companhia, terão sido chumbadas pelos administradores que representam a Atlantic Gateway de David Neeleman e Humberto Pedrosa.

A solução encontrada pelo governo deverá passar agora por uma nacionalização da empresa, que deverá ser decidida em conselho de ministros.

“Estamos preparados para tudo”. Hipótese de "intervenção mais assertiva" em cima da mesa

O ministro das Infraestruturas confirma que a proposta de injeção de dinheiro do Estado na TAP e as condições para a entrada de 1.200 milhões de euros na empresa foi chumbada em reunião do Conselho de Administração, nesta segunda-feira à noite e atribui a isso a notícia de que a TAP vai ser nacionalizada.garante o governante no Parlamento.O ministro não confirmou que a empresa será nacionalizada, mas também não afastou essa hipótese., assegura.Pedro Nuno Santos diz que ainda vai ser submetida a proposta ao sócio privado para que seja aceite. "Ou então, aceitar uma saída acordada para uma situação que é negativa para todos”. Uma saída, diz, que dê paz à empresa e que evite litígios futuros.