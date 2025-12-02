TAP diz que atua com base em serviços mínimos acordados com sindicatos

"Não atuamos com base em expectativas, mas com base nos serviços mínimos acordados entre a companhia e os sindicatos", disse apenas fonte oficial da TAP, quando questionada pela Lusa sobre a notícia do Jornal de Negócios hoje.

O Jornal de Negócios afirma que a TAP bloqueou a compra de viagens aéreas para 11 de dezembro, dia em que se realiza uma greve geral.

O jornal refere que não é possível reservar voos de e para o país na plataforma da companhia aérea que tenta desta forma evitar agravar ainda mais a situação complicada que se prevê nos aeroportos nacionais.

Na semana passada, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou a adesão à greve geral. Já o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) tem marcada uma assembleia-geral extraordinária para 05 de dezembro, de forma a que os pilotos associados decidam se também aderem à paralisação.

A greve geral de 11 de dezembro foi marcada pelas centrais sindicais CGTP e UGT contra o anteprojeto do Governo para a reforma da legislação laboral e será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da `troika`.