TAP eleita Companhia Aérea Líder Mundial a voar para a América do Sul e África 

Em comunicado, a TAP refere que, numa cerimónia que decorreu sábado, no Bahrain, a companhia portuguesa foi ainda distinguida como a Companhia Aérea Europeia com Melhor Website, nos World Travel Tech Awards 2025.

Os World Travel Awards distinguem o que de melhor se faz no turismo mundial em dezenas de categorias e em várias zonas do globo, sendo os vencedores escolhidos por profissionais da área de turismo e viagens, como agentes de viagem, operadores e organizações de turismo de vários países, mas também do público em geral.

"Estes prémios têm um significado profundo para nós. Refletem oito décadas de dedicação à construção de ligações fortes e fiáveis entre a Europa e duas das regiões mais vibrantes, diversas e culturalmente ricas do mundo", salienta no texto a Head of Marketing & Branding da TAP, Justina Valente.

Para África, a TAP tem 80 voos semanais a partir de Porto e Lisboa, para 14 destinos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marrocos, Senegal, Gâmbia e Gana.

A TAP Air Portugal tem 91 voos por semana para o Brasil e voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.

No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal e a partir de 2026, voará ainda para Curitiba.

A TAP voa atualmente para 85 destinos, com mais de 1.000 voos por semana.