TAP. Esquerda deixa críticas enquanto PSD e CDS falam num "dia positivo" para o país

PSD fala em fim da “confusão”

O dirigente do PS Filipe Santos Costa sublinhou que “o Governo tem que dialogar na Assembleia da República” porque “é um Governo de minoria”., avisou Filipe Santos Costa em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.“O sucesso que reconhecemos do montante arrecadado com esta privatização parcial mostra que o PS tinha razão e que a privatização parcial é possível, é atrativa e mantemos a nossa posição a favor de uma privatização parcial”, disse o dirigente socialista.Os socialistas avisam que "o crescimento da atividade e das contribuições fiscais da empresa deve permitir que o Estado recupere a prazo os 3,2 mil milhões de euros investidos” e que a TAP tem que continuar "a assegurar o serviço público entre Lisboa, Porto, Faro, Açores e Madeira e a ligação privilegiada às comunidades portuguesas”.À esquerda, os partidos criticam a venda de 44,9 por cento da companhia aérea.“Está a falhar ao país porque está a escolher o caminho mais fácil, que é vender os seus ativos”, disse.Para além disso, Jorge Pinto defende que ainda há muito por esclarecer e promete vigilância.Também Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, levanta dúvidas sobre a privatização parcial da companhia aérea., lembrando a privatização da TAP em 2015 também protagonizada por Miguel Pinto Luz, que disse, “se veio a revelar um cambalacho”.Paulo Raimundo apela à mobilização dos trabalhadores e da sociedade civil para que insurjam contra a entrega da “única empresa de bandeira do país ao capital estrangeiro”.“O que a Lufthansa e a Alemanha ganham com esta privatização, perde o povo português e o país”, diz o PCP em comunicado. “O PCP reafirma que a privatização da TAP será a destruição da TAP, algo que os dois processos de privatização já realizados, 1998 e 2015, confirmaram plenamente”, acrescenta.A deputada do PAN defende que a empresa é um ativo estratégico que deve permanecer sob alçada do Estado.Jorge Teixeira, deputado da IL, diz que os portugueses “não aguentam mais o fardo de terem de sustentar os sonhos e as caravelas do PS e do Chega”.do processo de venda parcial da TAP à Lufthansa, lembrando que a TAP “tem atravessado um longo processo de gestão danosa do dinheiro público” e um “longo historial de falhas sucessivas negociais”.“Queremos saber que garantias foram dadas ao governo português, queremos saber como é que vai ser feito o investimento e queremos, acima de tudo, garantir rigor e respeito pelos portugueses”, disse o deputado do Chega Francisco Gomes aos jornalistas na Assembleia da República.Os partidos que apoiam o Governo falam num dia bom para o país.“Acabou o tempo em que a TAP era um brinquedo nas mãos de governos e de ministros”, disse o deputado do PSD Alexandre Poço, considerando que a decisão anunciada pelo Governo “permite começar a recuperar o investimentos que os contribuintes portugueses fizeram” na companhia aérea.Para o social-democrata, o interesse que a TAP despertou na Lufthansa e na Air France-KLM são indicadores do “bom momento que a economia portuguesa vive e o momento positivo que o país atravessa”.“Esta decisão é uma decisão estruturante que prova que o Governo governa a pensar no futuro do país”, disse.O centrista considerou também que hoje é um bom dia para o país e para o Governo, que, acrescentou, “cumpre o seu programa e organizou um processo absolutamente transparente e competitivo para concretizar a primeira fase da reprivatização da TAP”.“É desde logo também um bom dia para a TAP, que mantém a sua sede e a sua marca em Portugal e que fica, desde hoje, associada ao maior grupo de aviação europeu, o que abre portas para a capitalização e para o desenvolvimento da atividade futura”, sublinhou.c/Lusa