TAP. Governo quer que CEO cesse funções "o mais rapidamente possível" mas não decidiu quem lidera até abril

"Essa matéria ainda não foi decidida, [quem fica na liderança até à chegada do novo presidente executivo - CEO], mas a ideia é para que a CEO da TAP deixe de desempenhar funções o mais rapidamente possível", afirmou João Galamba aos jornalistas.

O ministro falava à margem da cerimónia de assinatura de duas cartas de operações entre a Força Aérea Portuguesa e a Navegação Aérea de Portugal, para cedência de espaço militar à aviação comercial, permitindo melhorar a operação no aeroporto de Lisboa.

Na segunda-feira, na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o processo de rescisão da TAP com Alexandra Reis, que apontou falhas graves, o Governo decidiu demitir o presidente do Conselho de Administração da companhia aérea, Manuel Beja, e a presidente executiva (CEO), Christine Ourmières-Widener.

Numa comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP esclareceu que aqueles responsáveis continuam em funções e não conhecem os prazos previstos para a destituição.

O Governo escolheu Luís Rodrigues para substituir Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, acumulando os dois cargos, que deverá chegar à companhia aérea em abril, depois de sair da SATA.