TAP multada nos EUA e obrigada a pagar mais de 122 milhões em reembolsos

Em causa estão voos cancelados ou alterados desde o início da pandemia.. Como tal não aconteceu,

A TAP é uma das seis companhias aéreas multadas pelo Governo Federal dos Estados Unidos.



A multa mais pesada é dirigida à Frontier: esta companhia de baixo custo do Estado norte-americano do Colorado faz sobretudo voos domésticos e terá faltado ao pagamento de mais de 214 milhões de euros em reembolsos, pelo que terá de pagar mais de dois milhões de euros de multa.“Quando um voo é cancelado, os passageiros que pedem reembolsos devem ser reembolsados imediatamente”, sustentou o secretário norte-americano dos Transportes, Pete Buttigieg, para acrescentar que, “Sempre que tal não acontecer”, a Administração “responsabilizará as companhias aéreas em nome dos passageiros norte-americanos”.“Um voo cancelado já é frustrante o suficiente e não se deve esperar meses para ter um reembolso”, reforçou o governante norte-americano.

Reajuste da operação de inverno

. A empresa alega um reajuste da operação de inverno.A TAP afirma que as ligações canceladas vão ser de menor ocupação "e para as quais existam várias alternativas disponíveis na rede TAP ou em companhias parceiras".- convocada pelo Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil.A estrutura sindical contesta "sistemáticos atropelos" ao Acordo de Empresa. Fala ainda em falta de respeito da TAP para com os tripulantes.