TAP não pode descurar ligação ao Brasil, Lisboa é “uma Miami na Europa” para os brasileiros

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, José Manuel Diogo, Diretor da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira, considera que num processo de privatização esta ligação não pode ser descurada, nem se pode facilitar, porque a relação com o Brasil tem uma dimensão estratégica também do ponto de vista da mobilidade.José Manuel Diogo estima que existam 500 mil brasileiros e europeus com dupla nacionalidade em Portugal. Diz que se trata de um movimento de "contra colonização" e de uma oportunidade que Portugal, com uma população envelhecida e reservas de capital baixas, não pode desaproveitar. Para o Brasil é importante "ter este território" onde há muitos brasileiros com poder económico e poder de decisão a morar e a fazer a ponte com a Europa.Lisboa "é uma Miami na Europa para os brasileiros". Segundo o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria os brasileiros atualmente já não procuram o país por uma questão de segurança, vem para fazer investimento e chamam outros brasileiros para fazerem o mesmo.Segundo José Manuel Diogo o movimento de entrada de investimento brasileiro em Portugal é imparável e irreversível. "Se nós abrimos as portas vamos ter de viver com elas abertas". Os últimos números apontam para um investimento brasileiro em Portugal a rondar os 4 mil milhões de euros, dinheiro que José Manuel Diogo acredita que em parte vai ficar em Portugal e vai multiplicar-se. Portugal é uma "boa sala de reuniões para negócios" e terá um papel central da expressão do Brasil com o mundo e com a União Europeia.Já em relação aos vistos gold, José Manuel Diogo considera que não foi muito inteligente acabar com eles e assim cortar uma linha de financiamento da economia, mas admite que para o investimento brasileiro não vai ter muito impacto devido ao facto de existir o acordo de mobilidade com os países da CPLP.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Hugo Neutel (Jornal de Negócios).