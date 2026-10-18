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TAP: OPV aos 5% de capital reservado aos trabalhadores pode ser lançada no início de 2027
O ministro das Infraestruturas adianta que, no início de janeiro de 2027, já poderão existir condições para lançar a Oferta Pública de Venda (OPV) para os 5 por cento de capital da TAP reservado aos trabalhadores.
Imagem e edição vídeo: Pedro Chitas
O ministro das Infraestruturas admite que "há um risco" na avaliação que a Autoridade da Concorrência vai fazer à entrada da Lufthansa no capital da TAP. No entanto, assegura que parte dos remédios que a Comissão Europeia poderia impor já foram antecipados e previstos.
O Governo acredita que pode fechar o negócio da TAP antes mesmo do prazo de 18 a 24 meses e assegura que, até o processo estar concluído, a Lufthansa "não põe os pés na TAP".
Relativamente à possibilidade da Lufthansa vir a ficar com a participação maioritária remanescente, Pinto Luz garante que nada está a acontecer nesse sentido. "Os próximos passos são encontrar consensos", mas escusa-se a revelar se, nas conversas com o Chega e o PS, a hipótese já foi adiantada.
Pela voz do ministro das Infraestruturas, o Governo nantém a data de 2034 para o novo aeroporto. Pinto Luz garante: ANA e a Vinci não terão desculpas.
Nesta entrevista o ministro admite que o novo sistema de financiamento rodoviário nacional poderá levar a portagens mais baixas.
Miguel Pinto Luz admite que olha "com enorme preocupação" para as manifestações por causa da habitação e acrescenta: se a população se manifesta é porque "há dor".
Nesta entrevista assumiu acreditar que o PSD tem todas as possibilidades para ter condições de governabilidade diferentes das que tem hoje, o que inclui a maioria absoluta.
Entrevista conduzida por Rosário Lira, da RTP Antena 1, e Maria João Babo, do Jornal de Negócios.