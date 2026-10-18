TAP: OPV aos 5% de capital reservado aos trabalhadores pode ser lançada no início de 2027

Em entrevista ao, programa da RTP Antena 1 e do, Miguel Pinto Luz defende que seria "" e "" que os trabalhadores assumissem essa posição.O ministro das Infraestruturas admite que "" na avaliação que a Autoridade da Concorrência vai fazer à entrada da Lufthansa no capital da TAP. No entanto, assegura que parte dos remédios que a Comissão Europeia poderia impor jáO Governo acredita que pode fechar o negócio da TAP antes mesmo do prazo de 18 a 24 meses e assegura que, até o processo estar concluído, a Lufthansa "".Relativamente à possibilidade da Lufthansa vir a ficar com a participação maioritária remanescente, Pinto Luz garante que nada está a acontecer nesse sentido. "", mas escusa-se a revelar se, nas conversas com o Chega e o PS, a hipótese já foi adiantada.Pela voz do ministro das Infraestruturas, o Governo nantém a data de 2034 para o novo aeroporto. Pinto Luz garante:Nesta entrevista o ministro admite que o novo sistema de financiamento rodoviário nacionalMiguel Pinto Luz admite que olha "" para as manifestações por causa da habitação e acrescenta: se a população se manifesta é porque "".

Nesta entrevista assumiu acreditar que o PSD tem todas as possibilidades para ter condições de governabilidade diferentes das que tem hoje, o que inclui a maioria absoluta.



