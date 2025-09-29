TAP perde no Constitucional. Em causa a contratação irregular de trabalhadores

A TAP perdeu a reclamação junto do Tribunal Constitucional no processo relativo às irregularidades de contratação de tripulantes. É a terceira vez que a Justiça dá razão aos comissários de bordo.

A companhia aérea pode ter de pagar indemnizações no valor total de 300 milhões de euros.



Em causa está a contratação irregular de trabalhadores desde 2005. Foram contratados a prazo, para serviços eventuais, quando faziam trabalho regular.



Segundo o sindicato, no total, esta ação vai afetar cerca de dois mil tripulantes. Cerca de 1.200 foram despedidos na altura da pandemia.



A companhia tem agora um prazo de dez dias para um último recurso. Contactada pela RTP, a TAP diz não comentar questões judiciais.



Esta decisão surge numa altura sensível do processo de privatização. Os interessados têm até 22 de novembro para apresentar propostas.