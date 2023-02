TAP. Pires de Lima sem temer qualquer esclarecimento diz que tudo o que foi feito "é escrutinável"

O líder da bancada socialista, Eurico Brilhante Dias, anunciou na quinta-feira que o grupo parlamentar do PS vai convidar "de imediato" o antigo ministro da Economia e o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações Sérgio Monteiro para explicarem a preparação da operação de privatização da TAP.

"Não temo qualquer esclarecimento, tudo aquilo que se fez durante aquele período de 2014, 2015, é escrutinável, tem a sua racionalidade, é explicável e mais: é do conhecimento do atual Governo, pelo menos desde 2016 ou 2017, quando o Governo concretizou a nacionalização da empresa", afirmou Pires de Lima.

Aliás, "não há dado novo absolutamente nenhum que não pudesse ter justificado esta ida ao parlamento, se ela é considerada assim tão importante, há vários anos passados", prosseguiu o governante.

Mas, "dito isto, irei ao parlamento com gosto e no sentido, obviamente, de procurar esclarecer qualquer dúvida que exista por parte dos membros da Assembleia da República", reforçou António Pires de Lima, que foi ministro da Economia entre 2013 e 2015, no Governo liderado por Pedro Passos Coelho.

Pires de Lima manifestou ainda "alguma surpresa" por ter sido constituída uma comissão de inquérito "para avaliar a gestão plolítica e a gestão propriamente dita da TAP no período de 2020 a 2022" e depois este ter sido chamado pelo Partido Socialista (PS) para esclarecimentos fora desta janela temporal.

"Não deixa de ser curioso e um bocadinho surpreendente que no dia a seguir [à criação da comissão parlamentar de inquérito] o líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, que eu obviamente respeito, entenda que a prioridade é ouvir dois responsáveis políticos que nada têm a dizer, suponho eu, sobre este período que é coberto pela comissão", comentou o antigo ministro.

Portanto, "eu vou ser chamado ao parlamento, fora desta comissão de inquérito, numa manifestação que me parece claramente que procura distrair as pessoas da comissão de inquérito que foi aprovada para o período 2020-2022 e que entra em funções na próxima semana, segundo aquilo que eu percebi", prosseguiu.

A comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE), vai tomar posse no próximo dia 22 de fevereiro.

"Os senhores deputados e a Assembleia da República sabem o enorme respeito que eu tenho por aquela casa e, por isso se, de facto, o líder parlamentar do grupo Partido Socialista julga que os meus esclarecimentos podem ser úteis relativamente àquilo que se passou na TAP, há muitos anos, há nove anos, ou sobre outra matéria qualquer mais recente, eu terei todo o gosto, em data oportuna, em deslocar-me à comissão de Economia e pôr-me ao serviço dos senhores deputados", rematou António Pires de Lima.