TAP pode sofrer revés económico com encerramento norte-americano à Europa

Na análise do comentador de Economia da Antena 1, Nicolau Santos, depois de a própria transportadora ter cancelado muitos voos para Itália, agora este encerramento do mercado dos Estados Unidos vai ter consequências severas para as contas da empresa.

E num período em que as bolsas europeias se continuam a ressentir, com Lisboa cair mais de 4,2 por cento, Frankfurt e Madrid no vermelho com uma desvalorização acima de cinco por cento, Nicolau Santos refere que este desempenho é resultado do pânico dos investidores.





Uma reação económica em cadeia depois do isolamento dos Estados Unidos e das declarações de Angela Merkel, que admitiu, no limite, que 60 a 70 por cento da população alemã vai ser infetada pelo novo vírus da pneumonia.