TAP reforça voos para Brasil e atinge os 96 por semana no pico do verão

"No pico de verão de 2024, a Companhia passa a oferecer 96 voos por semana entre Portugal e o Brasil, mais 16 do que os 80 voos semanais operados no verão passado", lê-se na nota emitida pela companhia aérea.

"São adicionados seis voos por semana para o Recife, para um total de 13 frequências semanais. Para Fortaleza e Rio de Janeiro, vão ser mais dois voos por semana, para um total de nove e 12 voos por semana, respetivamente", especificou.

Além destes, a TAP "vai ainda aumentar em um voo por semana a operação entre Lisboa e Belém, Brasília, Natal/Maceió, Porto Alegre, Salvador e São Paulo".

Este reforço de voos para o Brasil está previsto num acordo assinado esta quarta-feira entre Embratur, agência de promoção do turismo brasileiro, e a companhia área, à margem da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

No comunicado emitido hoje, a TAP adianta que, além do Brasil, irá reforçar também os seus voos no verão deste ano para destinos importantes da América do Norte.

Pelo que, para o Canadá, passará a haver "mais quatro voos por semana para Toronto, em relação ao verão de 2023, passando a operar um total de 14 voos por semana".

A oferta também aumentará "entre Lisboa e Montreal, de cinco para seis voos por semana", refere-se na nota.

Já nos Estados Unidos, passa a haver dois voos por dia para Washington, mais quatro por semana do que no verão de 2023. E a oferta da companhia aérea será também aumentada, de cinco para seis voos semanais, entre Lisboa e San Francisco.

No total, a TAP vai oferecer este verão 77 voos por semana entre Portugal e os Estados Unidos, mais cinco do que em igual período do ano passado, e 20 voos semanais para o Canadá, mais cinco do que na época estival de 2023, concluiu.

Ainda no continente americano, a TAP vai ainda voar três vezes por semana entre Lisboa e Caracas no próximo verão, sendo que um destes voos semanais irá fazer escala no Funchal, na ida, ou na volta, "para maior conveniência de todos os passageiros nesta rota com destino ou origem na Madeira", adiantou a companhia aérea.

De acordo com o comunicado, a TAP retomou também a sua operação sazonal para destinos populares de férias, nomeadamente Porto Santo, Alicante, Ibiza, Menorca, Palma de Maiorca e Nápoles.

"Esta evolução na oferta da companhia é conseguida através da conjugação de uma reorganização da rede de destinos, da otimização da frota disponível e evolução no trabalho de manutenção e engenharia das aeronaves", concluiu a TAP.