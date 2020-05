TAP. Rio considera que só uma companhia área nacional justifica um apoio público

"Vamos aguardar para ver se é verdade ou se é mentira. Agora para mim há uma coisa que é clara: só vale a pena equacionar o problema da TAP em termos de Estado se a TAP for uma empresa nacional e não uma empresa regional", afirmou Rui Rio em declarações aos jornalistas à margem de um encontro com a União de Misericórdias do Porto e com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS), no Porto.







"Se é uma empresa regional não é um problema nacional. Isso resolve-se rapidamente", disse, acrescentando que sendo de âmbito regional, o Estado nada tem sequer que se preocupar com a TAP.



Rio considerou que só uma companhia área nacional justificaria um apoio público.



"Se a TAP for uma empresa nacional então temos que efetivamente olhar para a TAP. Se ela se comportar como está a dizer, 71 (voos a partir de Lisboa) - 3 (a partir do Porto) não é empresa nacional, é uma empresa regional. Se é regional é um problema de outra dimensão", defendeu.