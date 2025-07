TAP. SNPVAC diz que trabalhadores desconheciam decisões e acusa Governo de desrespeito

"O anúncio do novo `chairman` [presidente do Conselho de Administração] é, mais uma vez, demonstração da total falta de respeito que este Governo teve para com os trabalhadores do grupo TAP, minando ainda mais as relações entre o executivo e os sindicatos", acusou a direção do SNPVAC, em comunicado enviado aos associados, a que a Lusa teve acesso.

O sindicato lamentou que os trabalhadores tenham sido informados do início do processo de privatização da companhia aérea e da nomeação do novo presidente do Conselho de Administração, Carlos Oliveira, através de uma declaração aos jornalistas do primeiro-ministro, Luís Montenegro, na quinta-feira.

"Sobre Carlos Oliveira, secretário de Estado aquando da `troika`, apenas desejamos que tenha uma postura mais comunicativa e participativa que o ex-`chairman` Manuel Beja e que esteja à altura da exigência de todo este processo", sublinhou o sindicato.

Quanto ao processo de reprivatização, o SNPVAC considerou "incompreensível e de uma total irresponsabilidade" as decisões anunciadas pelo Governo, demonstrando "uma ânsia quase doentia de realizar à pressa a privatização da maior empresa em Portugal".

O sindicato acusou ainda o Governo de falar para o eleitorado e "nunca para os trabalhadores" da companhia aérea e de basear este processo "em pressupostos políticos e não nos interesses económicos da empresa ou do país".

A direção do SNPVAC manifestou-se, por isso, preocupada, antevendo "que não existirão grandes salvaguardas no caderno de encargos", mas reforçou a sua disponibilidade em participar na elaboração daquele documento, "de modo a proteger e salvaguardar os interesses dos trabalhadores, da empresa e do país.

O Governo aprovou, na quinta-feira, o decreto-lei que determina a reprivatização de 49,9% do capital da companhia aérea (44,9% para investidores e 5% para trabalhadores), que espera concluir dentro de um ano, embora o preço ainda não esteja especificado.

Foi também anunciada a nomeação de Carlos Oliveira, antigo secretário de Estado do Governo liderado por Pedro Passos Coelho (PSD/CDS-PP), com a pasta de Empreendedorismo e Inovação, para presidente do Conselho de Administração da TAP.

A nomeação do antigo presidente da InvestBraga acontece no seguimento da decisão de separar as funções do presidente da Comissão Executiva (CEO) e do presidente do Conselho de Administração, ambas desempenhadas desde 14 de abril de 2023 por Luís Rodrigues.