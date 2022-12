TAP. Tripulantes de cabine mantêm greve e anunciam mais cinco dias de paralisação em janeiro

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil decidiu manter a paralisação prevista para os dias 8 e 9 de dezembro e aprovou mais cinco dias de greve até 31 de janeiro.





Em declarações à RTP, a diretora executiva da TAP diz que a adminsitração respondeu positivamente a 9 dos 14 pontos em negociação com o sindicato, mas que não pode alterar as condições do acordo de emergência assinado entre a gestão e os sindicatos na altura da pandemia, que inclui cortes salariais até 2025.







Christine Ourmières-Videneur, diretora executiva da companhia aérea, lamentou a decisão, mas sublinhou que ainda acredita no diálogo.

A diretora executiva da companhia aérea acredita que os resultados de 2022 vão mostrar que a transportadora aérea portuguesa consegue ser sustentavel e lucrativa.

O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil confirmou à Antena 1 mais cinco dias de greve em janeiro para além dos dois previstos esta semana.

As datas deste novo protesto vão ainda ser definidas, refere o presidente do sindicato, Ricardo Penarróias.

Devido à paralisação desta semana, a TAP foi obrigada a cancelar 360 voos e pode registar um prejuízo de oito milhões de euros.