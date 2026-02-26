TAP volta a voar para a Venezuela a partir de 3 de abril

O primeiro voo tem partida do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 12h05 e chegada à capital venezuelana às 16h05.





Já de Caracas para Lisboa, o primeiro avião da TAP a levantar voo está marcado para dia 4 de abril, às 19h00 e com chegada a Lisboa às 05h00.

Na altura, a TAP justificou a suspensão com a falta de condições de segurança, tanto por critérios internos como pelo regulador nacional, e garantiu que manteria o objetivo de continuar a servir a diáspora portuguesa na Venezuela assim que fosse seguro.O contexto mudou em janeiro de 2026, depois de uma operação militar norte-americana que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, abrindo caminho à reabertura gradual do espaço aéreo venezuelano e à retoma das ligações comerciais internacionais.