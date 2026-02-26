Economia
TAP volta a voar para a Venezuela a partir de 3 de abril
A RDP Internacional apurou junto da TAP que o primeiro voo entre Lisboa e Caracas está agendado para o dia 3 de abril.
O primeiro voo tem partida do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, às 12h05 e chegada à capital venezuelana às 16h05.
Já de Caracas para Lisboa, o primeiro avião da TAP a levantar voo está marcado para dia 4 de abril, às 19h00 e com chegada a Lisboa às 05h00.
Os voos da TAP para a Venezuela foram suspensos no final novembro, depois das autoridades aeronáuticas dos EUA indicarem que não estavam garantidas condições de segurança no espaço aéreo venezuelano devido à tensão entre Estados Unidos e Venezuela.
Na altura, a TAP justificou a suspensão com a falta de condições de segurança, tanto por critérios internos como pelo regulador nacional, e garantiu que manteria o objetivo de continuar a servir a diáspora portuguesa na Venezuela assim que fosse seguro.
A 26 de novembro do ano passado, o Governo venezuelano revogou as licenças de operação de várias companhias aéreas internacionais, incluindo a TAP.
O contexto mudou em janeiro de 2026, depois de uma operação militar norte-americana que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro, abrindo caminho à reabertura gradual do espaço aéreo venezuelano e à retoma das ligações comerciais internacionais.