TAP volta aos resultados positivos em 2022

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A TAP regressou aos lucros, cinco anos depois. Fechou o ano passado com um ganho de 65 milhões e 600 mil euros. Depois do prejuízo de 1.600 milhões em 2021. A companhia conseguiu receitas recorde 3.455 milhões de euros que dispararam 151 por cento. Explicadas, sobretudo, pelo aumento no tráfego de passageiros.